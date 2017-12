Brèves Madagascar Déclaration du 9 décembre de SEFAFI

Le SEFAFI n’y est pas allé par quatre chemins dans sa déclaration du 9 décembre. L’incertitude affecte l’ensemble de la population à un an de la fin du quinquennat de Rajaonarimampianina et à l’approche de l’élection présidentielle et législative.

Le SEFAFI de déclarer dans un communiqué que :« La Société Civile et la Communauté internationale attendent d’être informées sur le déroulement des élections, notamment sur leur date et sur le cadre juridique qui doit présider à leur déroulement. Mais le pouvoir s’obstine à maintenir l’opinion dans l’ignorance, ce qui empêche les différents acteurs de se préparer sereinement à cette échéance majeure. » De l’autre côté, que ce soit en ville, dans les campagnes ou sur la route, les citoyens ne sont pas en sécurité et peuvent à tout moment agresser, dépouiller, blesser, kidnapper ou pire tuer. Et de nombreux témoignages prouvent que cela se passe dans une scandaleuse complicité entre les malfaiteurs et les forces de l’ordre, ou entre forces armées et justice d’après le SEFAFI.

Le 1er et le 2 décembre 2016, au lendemain du Sommet de la Francophonie, se tenait à Paris la Conférence des bailleurs et des investisseurs de Madagascar. Les discours triomphalistes n’ont-ils pas suscité un déferlement de financement public et d’investissement publique qui ont été censé dynamiser l’économie malgache et améliorer les conditions de vie de chaque citoyen » Qu’en reste-il aujourd’hui ? Quasiment rien, a toujours martelé le SEFAFI. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar