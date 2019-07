Défilé de Mialy Seheno du dimanche 30 juin dernier (à l'Atelier C - Paris 12ème)

Clôture avec le Showroom qui s'est tenu du 1er au 4 juillet à l'Atelier C sis à Daumesnil, Paris 12ème.

Bravo à Mialy et son équipe, merci à l'Atelier C et ses chocolats Robert dont on a plus le secret !

Aminy manaraka indray izany é,



Contact et site web :

Mialy Seheno ( Fashion Designer ) www.mialy-seheno.com



Ninou Ravelomanantsoa