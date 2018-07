Démission de Rivo Rakotovao à la tête du HVM: candidature du PRM quasi assurée

En effet, l’actuelle constitution oblige le président de la République en exercice à démissionner de son poste 60 jours avant les élections. C’est le président du SENAT qui va prendre les règnes du pays. Or la fonction du président de la République ne va pas de pair avec les fonctions au sein des parties politique. On peut en déduire que Rivo Rakotovao a démissionné de sa fonction de président du parti HVM pour se prépare à diriger le pays. On n’attend plus que la déclaration officielle de candidature d’Hery Rajaonarimampianina.