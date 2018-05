Brèves Madagascar Députés du "changement" à Ankatso : jet de pierre et cocktail Molotov ont parlé

Dans le cadre de leur manifestation, les 73 députés du changement se sont rendus à l’Université d’Antananarivo Ankatso pour expliquer aux étudiants selon eux les raisons de leurs manifestations et de les inciter à sortir des salles de cours. Mais les réponses de certains étudiants furent autrement.

Le passage des députés de "changement" à Ankatso a failli tourner au drame. La voiture qui portait la sonorisation était criblée par les jets de pierre. Trois personnes si on se réfère à une vidéo postée sur les réseaux sociaux sont à l’origine de ces jets de pierre et cocktails Molotov. Elles seraient déjà arrêtées selon toujours les informations qui circulent. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar