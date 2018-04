Brèves Madagascar Députés pour le changement : le nom qui unisse les députés de l’opposition.

Les députés MAPAR, TIM, MMM et certains indépendants s’unissent dans une nouvelle aventure avec le nom « Députés du Changement ».

Hier, le préfet d’Antananarivo a laissé libre les manifestants issus des partis de l’opposition au Parvis de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo. Les dépouilles des victimes tuées lors de la manifestation de lundi étaient également sur place. Rajoelina et Ravalomanana ont été présents, mais pas au même moment, pour adresser leurs condoléances aux familles des victimes. C’est aussi, une occasion pour les députés de l’opposition d’annoncer qu’ils se sont réunis sous le nom de « députés du changement ». Ils vont lutter contre la corruption et vont tout faire pour que Madagascar soit sur le rail du développement. Ils appellent également les autres députés qui veulent bien renforcer leur rang dans cette lutte. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar