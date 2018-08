Brèves Madagascar Deux agents de sécurité de la Gastronomie Pizza morbidement assassinés

Rien de va plus au pays, l’insécurité doit être une des préoccupations des prétendants à la magistrature suprême. Décidément, la sécurité au pays est devenue un luxe que beaucoup de malgache n’ont pas. Pas plus tard qu’hier, la Gastronomie Pizza sise à By-pass a été attaquée par des bandits. Ces derniers ont sauvagement tué les agents de sécurité à coup de poignard au coup et au ventre. L’un a été trouvé mort au sein même du restaurant et l’autre à Andoharanofotsy.

Cette affaire est déjà auprès des mains des forces de l’ordre. Mais leurs tâches seront assez difficiles, en effet, les bandits ont emporté le DVR ou (Digital Video Recorder). Selon le constat sur place, les malfaiteurs ont essayé de dérober le coffre et ont forcé les agents de sécurité à l’ouvrir, choses qu’ils ne peuvent pas faire. Ainsi, ils ont forcé les agents à indiquer le comptable qui est le détenteur du code de sécurité. Ce dernier habite à Andoharanofotsy, c’est pour cela que l’autre agent de sécurité a été tué dans les alentours de ce quartier.





Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar