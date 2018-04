Brèves Madagascar Développement de l’expertise en matière de politiques jeunesses dans l’espace francophone : un focus groupe a été réalisé à Antananativo.

Afin de mener une étude visant à documenter le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques publiques de la jeunesse, à l'échelle de l'espace francophone; L’OIF a invité des associations, des ONG, ministères… pour participer aux séances de focus groupe, qui se sont tenues les 11,12 et 13 avril 2018, à Antananarivo au siège l’OIF Antaninarenina.

Lors ces journées les associations ont soulevé les problèmes qu’ils font face pour mener à bien leurs activités. Des bailleurs exigeants sur les projets à implanter, le problème d’engagement des jeunes, les escaliers administratifs pour la légalisation des associations ou des ONG mais surtout le problème d’accès aux financements ont été parmi les problèmes évoqués par les participants. Ce fut aussi, une opportunité de connaitre la Politique Nationale de la Jeunesse pour Madagascar qui est un projet pouvant mener à un développement des jeunes Malgaches. Espérant que ce focus aura une suite et apportera beaucoup de retours favorables pour les jeunes. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar