Échauffourée à Betafo : La foule déverse sa colère

Décidément, le calme n’est plus dans la ville de Betafo. Après les soupçons de trafic d’organes qui a semé la zizanie dans cette ville, hier, les gaz lacrymogènes des forces de l’ordre ont encore parlé.

Un homme du nom de Josoa serait à l'origine de cette échauffourée. En effet, il serait coupable de trafic d'ossements humains. Dès 18 heures, la population s'est rendue à son domicile dans le fokontany Ambaniarana et a commencé à saccager et piller ses magasins. La population a brulé sa maison. Selon les informations qui circulent, des cloches auraient été trouvées chez lui. Les forces de l'ordre d'Antsirabe sont venues prêter main-forte à celles de Betafo qui n'ont pas pu contenir la foule. Elles ont procédé aux arrestations des pilleurs. Mais la foule a revendiqué la libération des personnes arrêtées. On attend encore de plus amples informations sur cette affaire.