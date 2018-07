Brèves Madagascar Éducation : retour en classe au plus tard lundi pour les établissements scolaires Publics

Plus de peur et plus de mal pour les parents envoyant leurs enfants dans les établissements scolaires publics. Les enseignants ont décidé de regagner leurs postes. Ainsi, à partir d’hier, les grèves des enseignants ont cessé.

Les leaders de cette grève affirment que même si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils ont décidé d’arrêter leur grève pour l’intérêt des étudiants. Après presque trois mois d’absence en classe, les étudiants dans les établissements publics auront du pain sur la planche tout comme les enseignants : rattrapage oblige. Rappelons que ces enseignants étaient vraiment fermes quant à leur décision de ne pas regagner les salles de classe tant que leurs revendications ne soient pas satisfaites. Mais revirement de situation, heureusement ils ont changé d’avis. Quelle pression ? ou, on l’espère, c’est l’intérêt des étudiants qui prime. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar