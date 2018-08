Brèves Madagascar Élections 2018: la liste définitive des candidats promulguée par la HCC

La Haute Cour Constitutionnelle a sorti la liste définitive des candidats pour les élections présidentielles 2018 aujourd’hui. 10 candidats parmi les 46 qui ont déposé les dossiers de candidatures n’ont pas été retenus par cette instance juridique.

9 parmi les 10 candidats non retenus par la HCC ne sont pas acquittés de la caution de 50 millions d’Ariary d’après toujours les informations qui circulent. Ainsi, 36 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême.

01 Andry Nirina RAJOELINA Tanora malaGasy Vonona(TGV)

02 RAVELONARIVO Jean Antokom-BAhoaka (ABA)

03 MAILHOL André Christian Dieu Donné Gideona, Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (GFFM)

04 ERNAIVO Fanirisoa ZAnak’i MAdagasikara (ZAMA) et

PArti TRAvailliste Malagasy (PATRAM)

05 JULES ETIENNE Rolland MAdagasikara FIvoarana (MAFI)

06 RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo dit DAMA Mahaleo Manajary Vahoaka

07 RABARY Andrianiaina Paul MIASA

08 RABEHARISOA Saraha Parti Liberal Démocrate (PLD)

09 RANDRIAMORASATA Solo Norbert Union Démocrates Chrétiens

de MAdagascar (UDCMA-KMTP)

10 RATSIETISON Jean-Jacques Jedidia Fahefa-Mividy no Ilain’ny Malagasy

(FMI-MA)

11 BERIZIKY Jean Omer ANTSIKA MADAGASIKARA

12 RAKOTOFIRINGA Richard Razafy Solidarité des Jeunes Intellectuels

pour l’Avenir de Madagascar (SJIAM)

13 RADILOFE Mamy Richard Roso ho amin’ny Demokrasia Sosialy

(RDS)

14 RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial Hery Vaovao ho an’ny Madagasikara

(HVM)

15 BEZAZA Marie Eliana Pascaline Manasy Parti Social Démocrate de Madagascar

(PSD)

16 RAVALOMANANA Marc TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)

17 IMBEH Serge Jovial Antoky ny Fivoaran’ny Malagasy (AFIMA)

18 RAJAONARY Erick Francis MALAGASY MIRAY MIFANKATIA

(MA.MI.MI)

19 ANDRIANOELISON José Michel ARO-RIAKA

20 ANDRIANTSEHENO Lalaoarisoa Marcellin TAFAJIABY

21 RATSIRAKA Iarovana Roland Malagasy Tonga Saina (MTS)

22 RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin REFONDATION TOTALE

DE MADAGASCAR (RTM)

23 RABARIHOELA Bruno FAHAZAVAN’I MADAGASIKARA

(FAIMA)

24 RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin FIRAISAMPIRENENA HO AN’NY

FAHAFAHANA SY NY FANDROSOANA (F.F.F)

25 NARISON Stephan ANTOKO GASY MIARA MANDROSO

(A.G.M.M)

26 RASOLOVOAHANGY Roseline Emma EZAKA MAMPANDROSO ANTSIKA

(EMA)

27 RASOLOFONJOA Haingo Andriakajamalala AVOTRA HO AN’NY FIRENENA

28 ROBIMANANA Rivomanantsoa Orlando Madagasikara Vina sy Fanantenana

(MVF)

29 RAKOTOMAMONJY Jean Max LEADER FANILO

30 ZAFIVAO Jean Louis GASY MIFANKATIA (GASYMI)

31 RASOLONJATOVO Falimampionona FITAMBOLAGNELA/IAD

32 TABERA Randriamanantsoa KINTANA

33 RAMAROSON Arlette PARRAINAGE

34 MAHAFALY Solonandrasana Olivier Jocelyn PARRAINAGE

35 RAFALIMANANA Ny Rado FOMBA

36 RATSIRAKA Didier Ignace AREMA



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar