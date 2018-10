Brèves Madagascar Elections à Madagascar: des candidats investissent une somme faramineuse

La différence entre les moyens utilisés par les candidats dans cette campagne électorale 2018 est tellement visible. Certains candidats utilisent des jets privés, plusieurs hélicoptères, tandis que d’autres n’ont même pas une page Facebook pour les faire connaitre sur la toile.

Rappelons qu’en 2013, le camp Rajaonarimampianina a déboursé 43 millions de dollars pour sa campagne. Le cout de campagne le plus élevé au monde selon la Friedrich Ebert stiftung qui a publié le résultat d’une étude en octobre 2018. Selon toujours cette étude, la FES de dire que « que le candidat victorieux en 2013, à Madagascar, a dépensé plus d’argent par électeur que les grands candidats en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Le grand problème de ce chiffre, c’est qu’il n’y a aucune transparence là-dessus. On ne sait pas d’où vient cet argent. En politique, c’est toujours la grande question, car celui qui paie, c’est aussi celui qui commande ».

Pour cette élection présidentielle 2018, des candidats investissent une somme énorme pour leur campagne. Les questions qui se posent encore, d’où vient l’argent? Avec la misère de la majorité de la population, n’aurait pas t-il été judicieux d’investir la somme qui sera dépensée pour trouver une solution aux problèmes des Malgaches ? Dernière question et qui n’est pas la moindre, ceux qui ont dépensé des milliards dans l’espoir d’être élus, accepteront-ils la voix des urnes ? Trop de question qui reste, pour le moment, sans réponse.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar