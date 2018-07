Brèves Madagascar Élections : les candidats se s’entachent leurs images

Les propagandes ne sont pas encore ouvertes, mais on peut voir dans le média et les réseaux sociaux que les partisans et leurs candidats affichent déjà une forme de propagande.

Avec la décision de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) de voir de près les formes de propagandes anticipées de certains candidats, une autre forme de bataille médiatique se forme dans les médias et sur les réseaux sociaux. En effet, depuis quelque temps, des candidats souillent l’image d’autres candidats à travers des articles dans les presses écrites ou à travers des publications sur les réseaux sociaux. Si cela continue, la crise pré-électorale s’intensifier de plus en plus.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar