Embouteillage dans la Capitale : les automobilistes se plaignent

Les bouchons font rage actuellement sur presque toutes les routes. Les embouteillages dans les centres villes sont dus à l’existence des marchés de Noël selon toujours les plaintes des automobilistes. Il faut faire au moins une heure de trajet pour Anosy et Analakely. Les bouchons qui, à la fois, augmentent la consommation en carburant mais deviennent aussi une source de perte considérable de temps. Certains transports en commun n’arrivent à boucler que quelques tours où ils doivent rebrousser les chemins à cause des bouchons. Il est donc préférable de faire des courses à pied pour éviter les dépenses et gagner plus de temps selon les usagers. C’est plus rapide et plus économique. Toutefois, il faut faire attention aux pique-Pocket qui profitent des mouvements de foule en période de fête pour faire leur basse besogne.