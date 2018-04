Brèves Madagascar Est-ce que le gouvernement mettrait des bâtons dans les roues des opposants ?

Même si on a une petite idée de la réponse à cette question, elle commence à titiller les observateurs. En effet, on dirait que des blocages se font à chaque communication que les opposants veulent faire.

Samedi dernier, les opposants avaient fait une émission spéciale sur des chaines malgaches. Mais comme par la pure des coïncidences, toutes les chaines malgaches sur Canal plus, qui permet de faire une large diffusion dans tout Madagascar, ont disparu. Canal plus avait émis un communiqué selon lequel le problème vient de Paris. Durant les J.T avant l’émission, les présentateurs avaient annoncé un report de l’émission suite à ce problème de Canal plus. Soudain, les chaines malgaches réapparaissent sur le bouquet. Des bruits ont couru que ce sera un ordre du Ministre de la Communication de couper ces chaines pour limiter l’audience des opposants. Espérant que c’est tout simplement des pures coïncidences, mais qui n’ont pas de lien avec la situation à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar