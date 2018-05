Brèves Madagascar Éventuelle constitution de la HCJ: la position des 73 Députés ne change pas

Des bruits courent que la HCJ ou Haute Cours de Justice va être mise en place à la fin de cette semaine. Mais les députés TIM et MAPAR et certains indépendants, réunis avec le nom députés du changement ne renoncent pas à leurs demandes de démission du Président de la République.

Rappelons que dans la requête aux fins de déchéances du président de la République, Hery Rajaonarimampianina, déposée par ces députés du changement à la HCC la non-mise en place de cette entité, qu’est la Haute Cours de justice, figure parmi les motifs. Pour eux, la Haute Cours Constitutionnelle devrait baser leur décision sur les faits passes non pas sur les faits à venir. Ainsi, le sit-in des deputés de l’opposition continuera. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar