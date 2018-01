Évolution du cyclone AVA

D’Apres les dernières mises à jour de la Météo il y a 2 heures, AVA est situé à 100 km au sud-est de sainte Marie. Il se déplace avec une vitesse de 95km/heure, sa puissance s’intensifie au fur et à mesure qu’il s’approche de la grande île. On envisage qu’il va se transformer en Cyclone tropical avant son entrée. Eva est accompagné d’une rafale de 140 km/h. les régions : Analanjirofo, Antsinana et Alaotra Mangoro sont sous une alerte de danger imminent.