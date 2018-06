Brèves Madagascar Fasan'ny karana : les transporteurs et guichetiers refusent le transfert vers Ambohimanambola

Depuis quelque temps, le transfert du stationnement de Fasan'ny karana vers le croisement d’Amobohimanambola est très suivi par les transporteurs, ceux, reliant la capitale du sud de Madagascar.

Hier, ils ont fait une grève pour contester ce transfert. Leur représentant de dire que ce transfert n’est pas du tout bénéfique pour les transporteurs, les guichetiers et pour les commerçants. Ils ont renforcé le rang des grévistes sur la place du 13 Mai pour montrer leur refus à cette décision. Hier, seul un service minimum reliait Antananarivo du Sud. Selon leur représentant, 80 % des transporteurs sont en grève. Pour les travailleurs à Fasan'ny karana, il est impératif de se concerter et de trouver une solution. Sinon, ils vont faire une grève générale et stopper la liaison avec le sud de Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar