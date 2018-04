Brèves Madagascar Fête pascale : on ne se rue plus vraiment vers Antsirabe ?

À Madagascar, quand on parle de la fête de la résurrection du Christ dans le monde chrétien, forcement, on va parler d’Antsirabe pour y passer cette fête. La ville d’eau est toujours parmi les villes les plus prisées durant cette fête.

Mais force est de reconnaitre que pour cette année 2018, Antsirabe n’a pas été noire de monde comme on avait l’habitude de la voir. Auparavant, on peignait pour pourvoir circuler dans les différentes activités de la kermesse de Pâques, les embouteillages paralysaient la ville jusqu’à Andraikiba, lieu de destination pour pique-niquer en famille, mais cette année, la circulation a été fluide, des visiteurs parsemés, plusieurs stands ont été inoccupés. Est-ce la cherté de la vie qui oblige les accoutumés d’Antsirabe à serrer la ceinture? ou c'est également l'existence d'autres lieux pour passer cette fête?

Néanmoins, ceux qui sont passés dans la ville d'eau ont pu passer des beaux moments, avec la prestation des différentes stars de la musique malgache à l'instar d'Ambondrona qui a été très attendu. Ils ont pu également goutter aux différents produits laitiers d'Antsirabe comme les fromages. En outre, les taxi-brousses qui desservent Tana-Antsirabe n'ont pas pu profiter de l'aubaine comme ils font chaque année en augmentant les frais à 75% . En effet, des coopératives de transport de première classe desservent la ligne Tana-Antsirabe avec une heure précise de départ.