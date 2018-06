Brèves Madagascar Fin de parcours de l’alliance TIM et MAPAR

L’alliance du parti de l’ancien président Marc Ravalomanana (TIM) et de l’ancien président de la Transition (MAPAR) a étonné plus d’un depuis la lutte au 13 mai. Personne n’avait envisagé cette alliance jusqu’à ce qu’elle avait pris forme. Les parlementaires TIM étaient même invités durant les JT de VIVA (la chaine d’Andry Rajoelina). Pendant plus de deux mois, ils ont rassemblé leurs partisans à la place du 13 Mai.

Mais depuis cette semaine, nous avons remarqué qu’il n’y a plus de députés MAPAR sur la place de 13 Mai, seuls les parlementaires continuent la lutte. Le retrait des MAPAR de la lutte résulterait de l’accord de Ravalomanana avec le pouvoir. En effet, le fondateur de TIKO avait affirmé qu’il n’y a jamais eu d’accord. Mais ce dernier a bien eu lieu. L’accord en question signé par Ravalomanana a fait le tour des réseaux sociaux. Face à l’absence des MAPAR, Me Hanitra Razafimanantsoa avait dit que ces derniers n’étaient pas de bons amis, ils ont laissé tomber la lutte. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar