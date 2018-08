Brèves Madagascar First Global 2018 : l’équipe de Madagascar sera présente à Mexico

Bonne nouvelle pour Madagascar pour les Jeux olympiques des robots 2018, First Global. En effet, la bande à Sahaza Ramarosandy se rendra à Mexico

L’équipe avait un problème de financement pour leur voyage, mais avec le crowd-funding qu’ils ont fait et les aides qu’ils ont reçues, l’équipe malgache sera au grand complet à Mexico avec 05 étudiants et 02 Coaches. Rappelons que lors de la dernière édition, Madagascar s’est emparé de la médaille de bronze. Cette année, l’équipe malgache de rassurer sur la page de, First Global 2018, Team Madagascar, que nous avons à présent toutes nos chances pour une médaille d'or. Le thème pour cette année est « Energy Impact ». aujourd’hui, l’équipe fera une démonstration Conférence -Démo Robotique à l’Is'art Galerie , Ampasanimalo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar