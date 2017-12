Brèves Madagascar Fonctionnaires impayés : la SSM donne un ultimatum de 48 Heures à la DGGFPE

Une réunion s’est tenu hier entre les fonctionnaires qui n’ont pas perçu leurs soldes se et la SSM (Solidarité Syndicale de Madagascar), le SMM (Syndicat de Magistrat de Madagascar) et le CTM (Conférence des Travailleurs de Madagascar).

Ils ont décidé de porter leurs doléances auprès des responsables de Ministère des Finances et du Budget après leur réunion. Les leaders syndicaux se sont rués vers le bureau de la Directrice de la DGGFPE (Direction Générale de la Gestion Financière du Personnel de l'Etat) mais cette dernière n’était pas à son poste. La Direction de solde et le responsable étaient présents. Après quelques minutes d’entrevues, le Secrétaire général du Ministère des Finances et du Budget a été dépêché pour rencontrer les leaders syndicaux. Pendant la rencontre, le Ministère des Finances a annoncé que 5000 fonctionnaires ont reçu leurs soldes, après avoir fourni les pièces qui attestent leur réalité dans leurs services respectifs. Le SSM, le CTM et le SMM crient au scandale, les fonctionnaires dans les provinces qui ont beaucoup de difficulté pour venir à Antananarivo pour faire parvenir leurs revendications selon Fanirisoa Ernaivo. La présidente du SMM de continuer que la marge d’erreur dans ce type de projet est de 25 % mais non pas de 50%, vu le grand nombre de fonctionnaires dont leur solde est suspendu. La SSM a donné un ultimatum de 48 Heures pour que les fonctionnaires restants reçoivent leurs soldes. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar