Infos Diaspora Foot: Ces internationaux malgaches évoluant en Ligue 2 française !

La 32è édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte a permis de révéler de plusieurs nations africaines comme le Bénin ou encore Madagascar. Ce dernier, quart de finaliste du tournoi africain, a impressionné plus d'un et a attiré beaucoup d'attentions. Plusieurs joueurs clés de la sélection malgache évoluent en Europe.

La Domino’s Ligue 2, championnat de deuxième division de football de la France voit évoluer quatre joueurs malgaches. Il s’agit entre autres de Jérôme Mombris, Thomas Fontaine, Lalaina Nomenjanahary et Rayan Raveloson. A la découverte des joueurs malgaches de l’antichambre du football français. est une équipe de football dont la philosophie de jeu est basée sur le sens du collectif. L’équipe ne dispose pas de grosses individualités mais plusieurs joueurs sont des repères parmi tant d’autres dans l’équipe. Et la plupart de ceci évolue en France dans le championnat de deuxième division



Jérôme Mombris

Le latéral gauche malgache évolue avec Grenoble depuis la saison écoulée. Titulaire indiscutable du club, il a pris part 38 rencontres la saison dernière. Passé également par le Havre et le Gazélec Ajaccio en Ligue 2, il a dépassé la barre des 200 matchs dans l’antichambre du football français. A la dernière Coupe d’Afrique des Nations, il a totalisé 5 apparitions avec Madagascar. Cette saison, le défenseur de 31 ans compte déjà 7 sorties avec Grenoble notamment 6 en Ligue 2.



Thomas Fontaine

Formé à l’Olympique Lyonnais, Thomas Fontaine est un défenseur âgé de 28 ans. Ila passé jusque-là l’intégralité de sa carrière au pays de Zinedine Zidane. Passé par Tours entre 2012 et 2015, il a connu 55 apparitions en Ligue 2. Souvent laissé à la disposition de la réserve du club, il va rejoindre Auxerre en 2015. Il va connaitre 33 apparitions au cours de deux saisons. Plus tard Clermont et Reims en Ligue 1 où le joueur fait la navette entre l’équipe première et la réserve. Transféré au FC Lorient pendant la CAN, il est apparu 2 fois en championnat cette saison. A noter que le natif de Saint-Pierre a disputé les 5 rencontres de Madagascar au plus grand rassemblement du football africain.



Lalaina Nomenjanahary

Comme son coéquipier en sélection Thomas Fontaine, Lalaina Nomenjanahary a passé toute sa carrière en France. Après u court passage à Avion en Ligue CFA, il est resté au Racing Club de Lens de 2011 à 2016. L’international malgache totalise 130 apparitions pour 8 buts avec le club du Nord de la France en Ligue 2. Arrivé à Paris FC à l’été 2016, il s’est très vite imposé en jouant 100 matchs pour 8 buts. A la Coupe d’Afrique des Nations 2019, il a marqué un précieux but contre le Nigéria et livré une passe décisive contre la République Démocratique du Congo lors des 5 matchs joués. Pour le compte de la saison 2019-2020, l’attaquant est à 5 matchs avec le club parisien.



Rayan Raveloson

Il fait partie des jeunes espoirs du football camerounais. A 22 ans, le jeune milieu de terrain malgache trace déjà le chemin de son avenir. Formé à Tours en France, il a fait ses débuts en Ligue 2 au cours de la saison 2014-2015. La saison suivante, il est apparu 7 fois en Ligue 2. Alors qu’il s’installait confortablement à Tours, c’est Troyes qui va s’attacher ses services depuis la saison écoulée. Il a livré la bagatelle de 28 matchs pour 4 réalisations et 2 offrandes. Présent en Egypte où il a livré 4 matchs, il en a livré autant en Ligue 2 en ce début de saison. A seulement 22 ans, il est déjà à 100 matchs en Ligue 2 pour 8 buts et 5 passes décisives.



Madagascar dispose aujourd’hui d’une très belle équipe capable de tenir tête à certaines grosses écuries du football africain. La force du groupe est la solidarité mais il faut noter que la performance des joueurs malgaches en France en Ligue 2 est profitable à l’équipe. Après cette belle démonstration aux pays des Pharaons, les coéquipiers de Thomas Fontaine auront pour but de se montrer encore plus. Et pour se hisser sur l’échiquier du football africain, il va falloir se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun en 2021. N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar