Foot: Le top 5 des meilleurs buteurs en activité du Madagascar

Sans grandes stars, ni joueurs vedettes, ils ont su tenir à respect leurs différents adversaires. L'éclatante victoire face au Nigéria est la preuve de l'immensité des talents que regorge la formation conduite par le Français Nicolas Dupuis.



Sans tambour ni trompette, les Barrea ont quitté la compétition au pied des pyramides avec tous les honneurs dignes d’un vrai champion, même s’ils ne sont arrêtés qu’en quart. Pour arriver à cette étape de la compétition, il a fallu marquer des buts. Zoom sur les buteurs encore activité de la formation Malgache. 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations a connu plusieurs surprises. L’une de ses surprises est la qualification du néophyte Madagascar en quart de finale, alors que personne ne la voyait quitter les phases de poule. Eliminés par les Aigles de Carthage de la Tunisie, ils se sont pourtant très bien battus sans jamais jeter les armes. Un tel exploit ne relève pas du hasard. Il a fallu compter sur des hommes en attaque depuis les éliminatoires jusqu’à la phase finale.



Ima Faneva Andriatsima

Capitaine de la formation, Faneva évolue au poste d’attaquant dans le club d’Abha en Arabie Saoudite. Né le 3 juin 1984, il est le plus âgé du groupe et totalise par la même occasion le plus grand nombre de buts marqués avec la sélection nationale de son pays. En 43 matchs, il a inscrit 14 buts, dont le dernier en date est celui marqué contre la RDC en huitième de finale de la CAN en Egypte. La rencontre s’est soldée par un score de 2 buts partout après les prolongations avant que les Barrea ne l’emportent 4-2 aux séances fatidiques des tirs au but. Dans sa carrière, il a joué pour la plupart du temps en France. Il est passé par le FC Nantes, l’AS Cannes, le FC Sochaux, Le Havre AC ou encore par Clermont Foot.



Charles Andriamanitsinoro

Appelé communément Andria, Charles est le second meilleur buteur de cette formation qui a conquis le cœur des milliers de personnes lors de la récente CAN. Avec 9 réalisations, son dernier but remonte au 22 juin dernier face à la Guinée. Le score final de la rencontre a été de 2 buts partout. Ayant la double nationalité (Algéro-Malgache), il a longtemps joué avec l’USM Alger, un club avec lequel il a remporté plusieurs titres. Il a été notamment champion du pays des Fennecs en 2014 et 2016, coupe de l’UAFA en 2013, coupe de l’Algérie en 2013, et la super coupe en 2013 et 2016. Andria a marqué son premier but sous les couleurs de son pays le 18 mai 2014.



Paulin Voavey

Malgré le fait qu’il ne compte que 30 sélections, il a goûté au délice de l’équipe très tôt, depuis 2003. Il arrive en troisième position de notre classement. Il compte aussi 9 réalisations avec les Barrea. Actuellement pensionnaire de Masr El Makasa en Arabie Saoudite à l’instar de ces deux prédécesseurs.



Anicet Andrianantenaina Abel

Appelé tout simplement Anicet, il est passé par l’AJ Auxerre au cours de sa formation. Aujourd’hui, il arbore les couleurs du club bulgare de Ludogorest. Milieu de terrain, il est à deux buts avec le pays d’Andry Rajoelina. Il est rentré dans l’histoire du pays en inscrivant le premier but de sa sélection à la CAN. Anicet compte au total 2 buts avec ses couleurs nationales. Appelé pour la première fois en 2007, c’est finalement en 2015 qu’il va honorer son premier cap. Il a été champion de la Bulgarie avec son club en 2015, 2016, 2017, et 2018. Anicet est né le 13 mars 1990.



John Baggio

Pensionnaire du club thaïlandais de Sukhothai FC, il est à 2 réalisations en 8 apparitions.

Des éliminatoires de la CAN à la phase finale, ils ont fait trembler les filets de leurs adversaires à plusieurs reprises. Ils sont encore nombreux ceux là qui ont été le bourreau des différents pays rencontrés par le Madagascar. Ceux cités ne sont que 5 parmi tant d’autres. Ils se sont démarqués à travers leurs prestations au fil des années.