Foot: Les premiers favoris pour la Coupe du Monde 2022

Le football nous offre des rendez-vous immanquables chaque année ou presque. Les clubs disputent, tous les ans, la Ligue des Champions, la compétition la plus relevée de la planète et la coupe du Monde des nations se déroule tous les quatre ans. En 2018, les Bleus ont remporté la compétition avec un groupe ultra-compétitif avec des titulaires dans les plus grands clubs du monde : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Paul Pogba, Ngolo Kanté, Blaise Matuidi, etc. Pas forcément flamboyant dans le jeu, les Français ont brillé par leur réalisme, leur pragmatisme et leur forte cohésion d’équipe. Cette même cohésion d’équipe est d’ailleurs l’essence même des principes de Didier Deschamps, en quête d’un groupe qui s’entend à la perfection comme à l’Euro 2016.L’Equipe de France a toutefois été très critiqué à la suite de son titre de champion du Monde. Peu flamboyant, les tricolores ont été pointés du doigt par les Croates ou les Belges, éliminés en demi-finale 1-0 sur une tête de Samuel Umtiti. Si la formation de Didier Deschamps s’est montrée solide, elle n’a pas vraiment convaincu et visiblement les bookmakers conserve encore cette réserve avec les Bleus.En effet, le site de paris sportifs Bwin ne place pas forcément les français comme les premiers favoris leur propre succession dans trois ans maintenant. Pour le moment, l’Allemagne part en tant que favori pour remporter le titre au Qatar malgré les difficultés de l’équipe de Joachim Löw. Les Allemands ont une cote de 7,00, tandis que les Français ont une cote de 7,50. Le Brésil, toujours menaçant en phase finale de CDM, dispose aussi d’une cote de 7,50.Quatre formations se présentent, ensuite, comme des outsiders sérieux au titre finale : l’Argentine, avec probablement la dernière compétition internationale de Lionel Messi, l’Espagne, l’Angleterre et sa belle génération des Three Lions, et enfin la Belgique, troisième du dernier mondial en Russie, disposent d’une cote à 10,00. Les Pays-Bas, la nation qui monte ces derniers mois en Europe avec les éliminatoires à l’Euro 2020 et la Ligue des Nations, ont une cote à 12,00. Enfin, du côté du Portugal, la cote est très élevée : 21,00 ! Les Lusitianiens, qui pourraient compter sur un Cristiano Ronaldo en fin de vie, ont de la ressource avec l’éclosion de Joao Felix, et les confirmations de Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou encore Ruben Dias.A l’inverse, aucune équipe africaine n’est attendue comme un potentiel vainqueur à l’issue du tournoi mais l’Algérie, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, ou le Sénégal pourraient bien jouer les troubles-fêtes. Cette Coupe du Monde 2022 promet déjà d’être très relevée, et les phénomènes qui arriveront dans les équipes nationales dans les trois prochaines années pourraient rapidement rabattre les cartes.