Foot - Transferts : Le latéral international malgache, Romain Métanire d'accord avec Minnesota United

Romain Métanire (28 ans) va bien s'engager avec l'équipe de MLS de Minnesota United. Le défenseur de Reims a trouvé un accord avec le club de Minneapolis, qui sera validé après sa visite médicale. L'international malgache était sous contrat jusqu'en fin de saison avec le club champenois, qu'il a rejoint en janvier 2017 en provenance de Courtrai (Belgique). Formé au FC Metz, le latéral droit devrait s'engager jusqu'en 2021 avec la franchise de Major League Soccer, 10e de la dernière Conférence ouest.



Biographie:

Romain Métanire est un footballeur malgache, né le 28 mars 1990 à Metz. Il évolue au poste d'arrière droit au Stade de Reims.



FC Metz:

Né à Metz, Romain Métanire signe sa première licence au FC Metz à l’âge de sept ans. Il y gravit progressivement les échelons jusqu'à la signature de son premier contrat professionnel en 2010. Dès la saison 2011-2012, il s'impose comme un élément clef de l’arrière-garde messine, étant notamment l’homme le plus utilisé par Albert Cartier lors de la saison 2012-2013 en National. La saison suivante, ses prestations en Ligue 2 lui permettent de figurer dans l’équipe-type des trophées UNFP de l’exercice 2013-2014.



KV Courtrai:

Malgré son statut d'historique au sein du club messin, il doit faire face à la concurrence d'Ivan Balliu et Jonathan Rivierez alors que le club s'apprête à retrouver la Ligue 1. Il part ainsi relever un nouveau défi en première division belge lors de l'été 2016, rejoignant le KV Courtrai pour un contrat de 3 ans. L'expérience y sera de courte durée, confiant alors que « le championnat belge est spécial, différent des compétitions françaises ».



Stade de Reims:

Il retrouve la France dès janvier 2017, s'engageant en faveur du Stade de Reims, évoluant en Ligue 2, retrouvant « un championnat qui lui correspond parce qu’il y a pas mal de duels et une certaine intensité physique ». Il est l'un des acteurs de la montée du club en Ligue 1 au terme de la saison 2017-2018, ne manquant qu'une rencontre de championnat sur l'ensemble de la saison2.



Equipe nationale de Madagascar:

Il fait ses débuts pour la sélection de Madagascar contre le Sénégal en septembre 2018 contre le Sénégal ,ou pour une première dans son couloir droit ,il eut la charge de contenir Sadio Mané.



Qualifié pour la CAN 2019 ,il devrait participé à sa première grandes compétitions international en juin 2019.