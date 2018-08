Brèves Madagascar Foot-ball : Dax chez le géant du Soweto Kaizer Chiefs

Bonne nouvelle pour Andriamirado Andrianarimanana, un accord a été surement trouvé entre Fosa Junior et Kaizer Chiefs. Ce dernier, fièrement, a posté sur sa page Facebook que « Dax est là ».

Rappelons que Dax, meilleur joueur de la COSAFA Cup 2018, a attiré les yeux du grand Club de l’Afrique du Sud Kaizer Chiefs. Juste après la COSAFA Cup 2018, le géant sud-africain a affirmé avoir recruté Dax, mais son club de l’époque Fosa Juniors avait contredit cette information à travers un communiqué, la qualifiant de rumeur. Mais maintenant, c’est officiel, Dax va bien jouer avec un grand club, le plus titré du pays Arc-en-ciel, qui plus est. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar