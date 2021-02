Brèves Madagascar Football : Ahmad Ahmad pourrait être éligible pour un deuxième mandat

L'affaire concernant l'ancien de président de la Confédération Africaine du Football (CAF), Ahmad Ahmad continue au niveau de la Fédération International du Football (FIFA) et du Tribunal Arbitrale du Sport (TAS).

Après avoir été accusé de plusieurs actes frauduleuse et a été interdit à tout événements concernant le football pendant 5 ans, Ahmad Ahmad, qui s'est porté candidat pour les prochaines élections pour la présidence de la CAF, pourrait être de nouveau éligible pour un deuxième mandat selon la commission gouvernance de la CAF. La décision finale est attendue de la la part du TAS et de la FIFA. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar