Brèves Madagascar Football : Ahmad Ahmad s’ est exprimé

Internationale de Football Association (FIFA) de plusieurs actes illégaux, qui a conduit à un sanction de 5 ans, hors du milieu du football et une amande d’environ 180 000 euros, le président de Confédération Africaine de Football (CAF) est sorti du silence.

Ce dernier, via son équipe, a fermement contesté les accusations portées sur lui, par la commission éthique de la FIFA. Dans un communiqué, publié par son équipe, le mercredi 25 novembre dernier, le malgache Ahmad Ahmad annonce avoir déposé un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour dénoncer le non impartialité de la décision de la commission éthique de la FIFA. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar