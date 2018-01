Brèves Madagascar Forces armées malgaches : Promotion des généraux et remise officielle des drapeaux à Iavoloha

La formalité de remise de drapeau aux généraux promus en 2017 a eu lieu hier. Ils sont 56 issus de l’armée malagasy et de gendarmerie nationale à avoir été promu généraux en 2017.

36 colonels devenus généraux de brigade et 20 généraux de brigade devenus généraux de division. Cette année avec l’élection présidentielle à venir à Madagascar, il est dans l’attribution des Forces de l’ordre de maintenir la sécurité et de veiller à la stabilité dans le pays. Ceci afin d’éviter les troubles avant, pendant l’élection et d’une éventuelle crise postélectorale. Ces brigades ont été sélectionnées sur des critères très stricts a assuré un haut lieu. La cérémonie officielle de remise de drapeau aux généraux promus a eu lieu hier à Iavoloha. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar