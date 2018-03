Fosa Junior FC surprend l’ASPL 2000 de l’île Maurice

Le stade New George V à Curepipe a été presque vide. Alors qu’on pensait que le match va se jouer à guichets fermés. Les supporteurs sur place on essayé tant bien que mal d’encourager leur club, mais les « fosa » de Madagascar ont montré leur dextérité. À la 29e minute, Yvon trouve les filets des Mauriciens, mais son but est refusé. C’est à la 35e minute, Dax ouvre le compteur pour les Malgaches. Il récidive à la 54e minute. Le score sera inchangé jusqu’au dernier sifflet final. Le match retour sera prévu le 18 mars prochain à Madagascar.