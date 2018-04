Fosa Junior refuse de jouer le match éliminatoire de la CAF en dehors d’Accra

Pourquoi Fosa Junior refuse de jouer le match ? Tout simplement, car le lieu, Dormaa Park, où le match est prévu se tenir se trouve très loin de la capitale à plus de 200 Km. Or les règles de la CAF stipule que « Si la distance entre la capitale et la ville où doit se dérouler le match est supérieure à 200 kms, la fédération hôte devra assurer le transport de la délégation visiteuse par avion. Si cela n'est pas possible, le match sera joué dans la capitale sauf en cas d’accord entre les deux équipes. » . En outre, il n’y aurait pas d’aéroport sur le lieu prévu pour la rencontre. Alors, la revendication du Staff de Fosa est légitime. On attend l’issue de ce problème dimanche.