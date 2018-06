Fosa Juniors éclaircit les informations autour de Dax

Mais Fosa Junior a contredit tout cela à travers un communiqué. « Suite aux rumeurs circulant dans des quotidiens et les réseaux sociaux, nous, Fosa Juniors FC informons par la présente qu’aucun contact n’a été établi par le club Kaizer Chiefs concernant le transfert d’Andriamirado Aro Hasina. Nous restons cependant ouverts à toutes propositions sérieuses respectant les procédures de transfert international des joueurs ». On attend de plus amples informations sur ce transfert.