Brèves Madagascar Fosa junior valide son ticket pour la prochaine étape de la CAF

La bande à Dax s’est imposée à domicile avec le score d’un but à zéro sur la pelouse de Rabemananjara.

Pour sa première participation dans une compétition africaine, les footballeurs de Boeny ont le vent en poupe. En effet, après avoir malmené le club mauricien ASPL200 à l’île Maurice le 07 mars dernier. En étant très confiants lors de ce match retour, les Fosa ont récidivé, en battant encore une fois de plus cette formation mauricienne à Majunga aujourd’hui. C’est Jean Yves, à la 63e minute, qui offre le but de la victoire à cette formation malgache toujours en lice dans cette compétition africaine. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar