Fosa juniors écrasé par Aduana Stars 6 buts à 1

En effet, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score à la 3e minute à travers Jose Alain. Mais après l’égalisation des Ghanéens à la 8e minute, l’euphorie de la bande à Dax tourne au cauchemar. Les locaux ont 3 penalties successifs qui ont été tous transformés par Anduana stars à la 32e, 39e et 61e minute. Situation qui aurait démoralisé les joueurs de Fosa juniors. Les locaux ont encore trouvé les filets gardés par Damien à la 84e et 86e minute. Score final 6 buts à 1. On se demande si le long périple a affaibli les joueurs malgaches. Ils n’ont pas eu gain de cause de leur demande à jouer à Accra. Ils ont pris un vol militaire pour atterrir dans un aéroport le plus proche et prendre le bus pour rejoindre Dorma. Ainsi, Fosa Juniors aura encore une montagne à franchir au stade d’Alexandre Rabemananjara dans une semaine pour pouvoir se qualifier dans les matchs de groupe.