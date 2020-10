Brèves Madagascar France : Covid-19 – La France reconfinée

La pandémie n’est pas encore terminée pour la France. Si la situation semblait aller mieux, les statistiques françaises ont considérablement haussés ces derniers jours. Il s’agirait d’une deuxième vague de l’épidémie du coronavirus, ayant fait plus de 500 morts en seulement 24 heures, pour la France à elle seule.

Face à cela, la décision a été prise pour le Président de la République française, Emmanuel Macron. Ce dernier a annoncé lors de discours, ce mercredi le confinement pour tout le territoire français à partir du vendredi 30 Octobre. Cette décision a été prise pour le bien de chacun et de la nation, explique-t-il. Selon lui, cette deuxième vague pourrait être plus dangereuse que la première, pour la France mais aussi pour l’Europe. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar