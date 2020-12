Brèves Madagascar France : Covid-19 – les essais des vaccins ont commencé

La deuxième vague de coronavirus continue de frapper en Europe, en cette période de fête. Le virus reste un danger pour la population européenne et cette deuxième période de pandémie pourrait être plus dangereuse que la première, selon certaines prévisions.

En même temps, les recherches continuent, afin de mettre en place un vaccin efficace pour prévenir contre ce virus du covid-19. Les premiers essais se sont déroulés depuis ce 27 décembre dernier, pour le vaccin Pfizer/BioNTech, à l’hôpital René Muret à Servan, Seine-Saint-Denis. Le vaccin est totalement gratuit et chacun pourront choisir de participer ou non à cet essai selon le président de la République Française Emmanuel Macron. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar