France : La barre des 3000 décès atteinte

Le monde compte aujourd’hui plus de 700 000 cas confirmé de Coronavirus, précisément 786 291 au total. L’Italie vient en deuxième place après les Etats unis avec plus de 100 000 cas chacun. Le nombre de mort à travers le monde compte maintenant plus de 37 000 personnes et plus de 160 000 guérisons ont pu se réaliser. A Madagascar, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.