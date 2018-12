Brèves Madagascar France : Stéphanie Hanitriniala retrouvée lundi dernier.

Un appel a été lancé la semaine dernière pour pouvoir trouver une jeune Malgache qui était perdue à Paris. Sa famille à Madagascar était vraiment inquiète. En effet, Stéphanie Hanitriniala était émotionnellement instable. D’après une publication de sa mère sur son compte Facebook, sa fille a été retrouvée à l’hôpital Pontoise. Il a été difficile d’identifier car on a volé toutes ses affaires. Sa mère s’est rendue en France Mardi.

Ce petit message a été visible sur le compte de sa mère : « Chers tous, Aux premières nouvelles, grâce à la mobilisation de nous tous, Le Seigneur a entendu nos prières. Stéphanie a été retrouvée hier à l'Hôpital de Pontoise. Elle y avait été emmenée par les pompiers. Toutes ses affaires lui ont été volées ainsi que ses papiers et on n'avait pas pu l'identifier. Elle est encore en état de choc. Merci à tous pour votre soutien et surtout pour toutes les prières. Que Dieu vous bénisse tous. A Dieu seul soit la gloire! Toute sa famille. » Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar