Brèves Madagascar Gare routière MAKI d’Andohotapenaka bientôt opérationnelle

La nouvelle gare routière sise à Andohotapenaka destinée aux opérateurs faisant la desserte sur les routes nationales RN1, RN4 et RN6 sera totalement opérationnelle à partir d’aujourd’hui, 14 février.

L’agence des transports terrestres ATT et le Ministère des transports et de la météorologie ont publié un communiqué samedi dernier quant à l'utilisation officielle de la nouvelle gare routière MAKI d’Andohotapenaka. Ce communiqué informe que les coopératives travaillant sur les routes nationales RN1, RN4 et RN6 ont cinq jours, soit du 9 au 13 février 2018 pour aménager leur box dans cette nouvelle gare routière. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar