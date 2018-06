Brèves Madagascar Gouvernement Ntsay: pour une surprise, c’en est une

Accouchement difficile du nouveau gouvernement du premier ministre Ntsay, les yeux étaient rivés vers Iavoloha pour la présentation des différents ministres pour le fameux gouvernement de consensus.

La lutte du 13 Mai aurait-elle échoué? Les députés du changement qu’aucun ministre de Mahafaly Solonandrasana ne doit revenir pour le nouveau gouvernement de consensus. Mais ce n’est pas du tout le cas. La surprise est de voir des ministres reconduits à leur place à l’instar du ministre de la Défense Nationale : Général de Corps d'Armée RASOLOFONIRINA Béni Xavier. Mais d’autres ministres de l’époque de l’ancien premier ministre changent tout simplement de ministère comme RABARY-NJAKA Henry qui va dorénavant se charger du ministère des Mines et du Pétrole après avoir occupé le ministère des Affaires étrangères. Chacun a sa conception du mot « fiovana » (changement). Est-ce qu’il n’y a plus d’autres personnes ministrables à Madagascar?

Ci-dessous le décret nº 2018 – 540 portant nomination des membres du gouvernement :



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°2018-529 du 4 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

D E C R E T E :

Article premier.- Sont nommés membres du Gouvernement en qualité de :

Ministre de la Défense Nationale : Général de Corps d'Armée RASOLOFONIRINA Béni Xavier

Ministre des Affaires Etrangères : Monsieur DOVO Eloi Alphonse Maxime

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Madame HARIMISA Noro Vololona

Ministre des Finances et du Budget : Madame ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa

Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation : Monsieur RAZAFIMAHEFA Tianarivelo

Ministre de la Sécurité Publique : Monsieur ERICK MICHEL Wouli Soumah Idrissa

Ministre de l’Economie et du Plan : Monsieur NAPETOKE Marcel Arsonaivo

Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers : Madame RAZANAMAHASOA Christine

Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage : Monsieur RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Ministre des Mines et du Pétrole : Monsieur RABARY-NJAKA Henry

Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche : Monsieur ANDRIAMANANORO Augustin

Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé : Monsieur RANDRIANARISOA Guy Rivo

Ministre du Commerce et de la Consommation : Madame SYLLA Yvette

Ministre des Travaux Publics et des Infrastructures : Monsieur ANDRIANTIANA Jacques Ulrich

Ministre des Transports et de la Météorologie : Monsieur RALAVA Beboarimisa

Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures : Monsieur RASOLOELISON Lantoniaina

Ministre de la Santé Publique : Monsieur RANTOMALALA Harinirina Yoël Honora

Ministre de l’Education Nationale : Monsieur HORACE Gatien

Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales : Monsieur RAMAHOLIMASY Holder

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Madame RASOAZANANERA Marie Monique

Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : Madame RAHANTASOA Lydia Aimée

Ministre du Tourisme : Monsieur RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle

Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l'Hygiène : Monsieur RAVATOMANGA Roland

Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts : Monsieur RANDRIATEFIARISON Guillaume Venance

Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine : Madame JOHASY Eléonore

Ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique : Monsieur MAHARANTE Jean de Dieu

Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions : Monsieur ANDRIAMANDAVY VII Riana

Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme : Madame NAHARIMAMY Lucien Irmah

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Monsieur FARATIANA Tsihoara Eugène

Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale : Général de Division RANDRIAMANARINA Jean Christophe

Article 2.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Article 3.- En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il a reçu une publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 11 juin 2018

Par le Président de la République,

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

NTSAY Christian Rakotofrancky