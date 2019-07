Brèves Madagascar Harijaona Randriarimalala ou Jaona Elite tire sa révérence

Si le Foot donne l’euphorie à tous les Malgaches grâce aux prouesses des Baréas de Madagascar pendant cette Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas le cas pour la famille politique malgache. En effet, Harijaona Randriarimalala, plus connu par son sobriquet, Jaona Elite, aurait fait un arrêt cardiaque pendant le match des Baréas face aux Léopards du Congo ce dimanche 7 juillet.

Il avait regardé le match à l’Akoor digue. On l’a amené à l’hôpital mais les médecins n’ont pas pu le réanimer. Rappelons qu’il était un député indépendant pendant la présidence de Rajoanarimampianina et ce fut aussi un opérateur très connu dans la grande île.

L’équipe de Madaplus adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Harijaona Randriarimalala. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar