Brèves Madagascar Hausse des frais de transport pour bientôt ?

Les prix à la pompe, et les prix de plusieurs produits de première nécessité ont connu une hausse. On pourrait déjà anticiper que les frais de transport surtout urbain vont aussi rejoindre cette hausse.

En effet, après été augmentés le jour de pâque, le 02 avril dernier les prix à la pompe, étaient revenus à ceux du mois de mars. Mais depuis hier, les prix de carburant ont encore connu une hausse. Avec cette hausse incessante, surement, les frais de transport connaîtront bientôt une hausse aussi. L’ 'Union des Coopératives de Transport suburbain (UCTU) avait déjà annoncé la semaine dernière qu’une hausse serait bientôt applicable sur le transport urbain étant donné que la subvention donnée par l’Etat n’est plus suffisante. La population devrait déjà se préparer à cette éventuelle hausse. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar