Henri Rabary-Njaka interpelle Robert Yamate

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que c’était une discussion entre les deux parties et un rappel sur la souveraineté malgache. En effet, les déclarations de l’Ambassade des États-Unis sur l’affaire triple A sembleraient remettre en cause cette dernière. Pour rappel, la semaine dernière, l’Ambassade des USA à travers une publication sur facebook a affirmé qu'« elle a suivi de près la situation auprès de la Société triple A à Andranomanelatra, et fait appel au Préfet de Vakinankaratra et au Tribunal d’Antsirabe à trouver une solution immédiate pour mettre fin au déni d’accès du bétail à la nourriture et à l’eau, leur causant ainsi une misère et un mal injustifiés. Le bétail n’a aucun rôle à jouer dans le litige de la clôture de triple A. Il est inadmissible que la vie de ces animaux sans défense soit mise en danger pour cela. La perte de ses ressources en produits laitiers et alimentaires dans un endroit où on en a grandement besoin est au-delà de l’entendement. ». Après la discussion, l’Ambassadeur Robert Yamate se serait excusé selon les dires d’Henry Rabary Njaka.