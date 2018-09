Brèves Madagascar Hery Rajaonarimampianina à Pékin pour le sommet Chine-Afrique

Probablement, c’est la dernière visite à l’étranger d’Hery Rajoanarimampianina en tant que président de la République Malgache à l’occasion du Forum sur la Coopération entre la Chine et l’Afrique. En effet, d’ici la fin de cette semaine, la constitution l’oblige passer les règnes à Rivo Rakotovao.

Ruée vers Pékin. C’est ce qui résume l’affluence des dirigeants du continent Africain en Chine actuellement, sous le regard du Secrétaire Géneral des nations unies Antonio Guterres. Seul le Swaziland manque à l’appel. Tous les différents représentants des pays Africains vont essayer de négocier le financement de leur projet. Pour la délégation Malgache, la signature d’un mémorandum d’entente sur deux projets d’infrastructures de grande envergure a marqué la première journée du Président Hery Rajaonarimampianina, à Pékin. Le premier concerne la construction de la ligne ferroviaire qui reliera Antananarivo et Fianarantsoa et le second, porte sur la construction également d’un grand port dans la région d’Antsiranana. Ces accords ont été signés entre le Gouvernement malgache et la CRBC, China Road and Bridge Corporation. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar