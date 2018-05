Brèves Madagascar Hery Rajaonarimampianina sollicite une explication à la HCC.

Après les députés du changement qui ont déjà déposé deux requêtes aux fins de déchéances du Président et de certains de ses pairs, c’est autour de Hery Rajaonarimampianina de se tourner vers Ambohidahy pour demande un éclaircissement de certains points des décisions que la Haute cour Constitutionnelle a rendues.

Depuis, la sortie du verdict de la HCC, tous les partis politiques se saisissent de cette décision en apportant leur propre interprétation. La HCC ordonne à la dissolution du gouvernement ce qui va à l’encontre de la constitution malgache : « L'article 54 prévoit le seul pouvoir du président pour dissoudre le gouvernement. Donc on voulait que la HCC apporte son avis par rapport à cette ambiguïté, cette incompréhension de leur décision. ». Pour mener à bien l’exécution de ces décisions, il faut éviter le doute. C’est pour cela que le PRM demande plus de clarification à la HCC. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar