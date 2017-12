Infos Diaspora Hetsika SA du FJKM Peniela Fitiavana - dimanche 10 décembre 2017

Le mois de décembre est le mois du Sampana Sekoly Alahady du FJKM Peniela Fitiavana ainsi dimanche dernier ces derniers se sont réunis afin d'organiser leur évènement annuel à Saint Maur des Fossés (94).

Une occasion pour les enfants du SA de tester leurs connaissances par un jeu de "Questions pour un champion".

Sous l'oeil inquiet des parents...

Jeux de mimes et de devinettes au programme...

On dessine également...

Les membres du bureau de la SA du FJKM Peniela Fitiavana ont trouvé une idée assez originale pour leur matinée ensemble en faisant jouer les enfants en apprenant tout de même la bible de façon ludique, des moments appréciés par tous les âges des plus jeunes aux ados. N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar