Il ne faut pas mettre les œufs dans le frigo ?

Malheureusement nous avons pris des mauvaises habitudes concernant la conservation de nos œufs. En effet, il est préférable de conserver les œufs en dehors du frigo.



Selon un rapport publié par le WATT Executive Guide to World Poultry Trends en 2011, la consommation d’œuf en 2011 a été de 1 1195 milliards d’œufs, soit l’équivalant de 173 œufs par personne et par an. En 2000, la consommation était de 963 milliards d’œufs (soit 157 œufs par personne).

L’œuf (de poule) est cuisiné dans toutes ces facettes : œufs pochés, œufs durs, œufs au plat, œufs brouillés ou en omelette. Voici un petit rappel sur comment bien cuisiner les différents types d’œufs :



La règle des 3-6-9 :

Sans doute la cuisson la plus simple de l’œuf : Faites chauffer de l’eau dans une casserole à ébullition, et puis plongez délicatement les œufs dans l’eau. A partir de là et en fonction de la durée lequel l’œuf reste dans l’eau bouillante, vous pouvez avoir trois types d’œufs.

• L’œuf à la coque (3 min)

• L’œuf mollet (6 min)

• L’œuf dur (9 min) – Si l’œuf est trop cuit vous remarqueriez un contour gris apparaître autour du jaune d’œuf.

Lorsque vous avez choisi le destin de l’œuf et que la cuisson arrive à son terme, sortez l’œuf de l’eau et les plongez dans de l’eau froide afin d’arrêter la cuisson. C’est prêt !



L’œuf au plat :

Faites chauffer sur une petite poêle avec un peu de matière grasse (noisette de beurre ou huile végétale). Attendez quelques minutes et casser délicatement l’œuf dans la poêle sans percer le jaune d’œuf. Assaisonnez avec du sel et du poivre et laissez cuire 2 à 3 minutes. Faites glisser l’œuf dans une assiette et vous voilà avec un jolie sunny side up.



L’œuf poché :

Mettez une casserole à chauffer avec de l’eau (évidemment…). Ajoutez environ 2/3% de vinaigre en fonction de l’eau utilisé. Lorsque que l’eau est en état d’ébullition, cassez un œuf dans la casserole. Faites un petit siphon avec une cuillère ou une spatule en bois. Vérifiez la cuisson de l’œuf au bout de 2/3 minutes en la retirant avec une écumoire ou une cuillère percée et touchez l’œuf avec vos doigts. L’œuf, doit être moelleux et ferme.



Petit rappel sur le marquage des oeufs :

Sur chaque œuf vendu, vous trouverez un marquage informant la provenance et le type d’élevage de la poule. Selon la directive 2002/4/CE, chaque œuf doit posséder un marquage et un étiquetage appliqué au sein de l’Union Européenne.

Prenons un exemple, l’oeuf a comme marquage : 3FR TSE 02.

• Le 3 signifie que la poule a pondu a été élevée en cage.

• Le FR indique le pays d’élevage, à l’encurence la France (FR)

• Le reste permet d’identifier le producteur et le bâtiment de la ponte.



Marquage imprimé sur l'œuf avant les lettres

1 Oeufs de poules pondeuses élevées en plein air

2 Oeufs de poules pondeuses élevées au sol

3 Oeufs de poules pondeuses élevées en cage

0 Oeufs de poules élevées en plein air (agriculture biologique



Revenons à l’explication pourquoi il ne faut pas mettre les œufs dans le frigo.

Il faut savoir qu’une coquille d’œuf n’est pas hermétiquement parfaite. En effet, la coquille est constituée de cristaux de carbonate de calcium ce qui permet de faire passer les gaz respiratoires. La coquille de l’œuf est notamment constituée de d’innombrables minuscules trous qui peuvent laisser passer les odeurs du frigo, comme l’odeur d’un fromage, la moitié d’un oignon au encore pires d’aliments qui sentent fort comme le durian.

C’est pourquoi il est préférable de garder ces œufs, sur votre plan de travail. Mais maintenant je me pose la question : Pourquoi certains frigos vendus comportent des compartiments pour œufs ?



(source : savezvousque.fr)



De l'oeuf et de la poule, quel est le "premier"... ?