Ile Maurice - Plaisance : un Malgache arrêté avec Rs 7,7 millions d’héroïne

Plaisance : un Malgache arrêté avec Rs 7,7 millions d'héroïne

Des douaniers et des éléments de la brigade antidrogue ont arrêté, mardi 19 décembre, un ressortissant malgache à l’aéroport de Plaisance. Les forces de l’ordre ont découvert 512,8 grammes d’héroïne, estimés à Rs 7,7 millions, dissimulés dans les « hand rails » de son sac.



C’est ce qui ressort d’un communiqué émis ce vendredi par la Mauritius Revenue Authority (MRA).



Le ressortissant malgache a été arrêté peu après sa descente d’avion. Il venait de Madagascar. Lors de son interrogatoire, il a affirmé qu’une Malgache lui avait demandé de transporter ce sac et lui avait dit qu’une personne viendrait le récupérer «dans un hôtel» à Trianon.



Le suspect a été placé en détention et la drogue saisie aux fins d’enquête.



