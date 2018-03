Brèves Madagascar Ilontsera: Commemoration de la date du 29 mars 1947 « Mila Malagasy mahatsangy… »

Jamais deux sans trois, l’observatoire des Medias et de la communication ou Ilontsera, pour la troisième fois depuis sa création, a commémoré la date du 29 Mars au Tahala Rarihasina le 22 et 23 mars derniers.

Pour cette édition, le thème véhiculé est « Mila Malagasy mahatsangy hanoratra ny tantara» (la nécessité des Malgaches empowered pour (ré)écrire leur histoire). Ilontsera rappelle les citoyens des devoirs qu’il faut s’acquitter pour un développement rationnel. Un de ces devoirs consiste à connaitre son histoire. En effet, il devient indispensable que la population se penche sur sa propre histoire afin de mieux se connaitre et pour mieux avancer. Et l’initiative de l’Observatoire des Medias et de la communication et louable pour sensibiliser la population à s’intéresser davantage de son histoire. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar