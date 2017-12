Brèves Madagascar Importation de riz : seule solution pour lutter contre la hausse du prix du riz

Le prix du riz ne cesse de connaitre une hausse depuis quelques mois. Le Ministère du Commerce et le représentant de la protection du droit des consommateurs reconnaissent cette situation suite à l’insuffisance de production dans les principaux greniers de riz de Madagascar comme Ambatondrazaka et Tsiroanomandidy.

Ainsi, afin d’endiguer la hausse du prix de riz, l’importation est une condition sine qua non. Le groupement des opérateurs œuvrant dans ce secteur prévoit d’importer 26 000 Tonnes de riz par mois à partir de cette semaine. Les consommateurs auront aussi le choix entre le riz importé et le riz local. Le premier ne devrait pas dépasser les 1440 Ar. Les opérateurs garantissent la bonne qualité du riz importé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar